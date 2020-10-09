Школы и детсады Ставрополья будут отапливать раньше положенного

В школах и детских садах Ставрополья досрочно включат отопление. Специалисты будут принимать в расчет долгосрочные прогнозы погоды, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Ставропольского края.

В каждом муниципальном образовании отопительный сезон начнется в индивидуальные сроки. Согласно нормативам, греть дома и социально значимые объекты начинают после того, как на улице установится средняя температура меньше 8 градусов. Решение принимают местные власти.

- Принимать решение о начале отопительного сезона нужно взвешено. Руководителям городов и районов края нужно учитывать долгосрочный прогноз погоды, - советует чиновникам министр ЖКХ Роман Марченко.

Однако на школы, детские сады и больницы правило не распространяется. Здания согреют раньше положенного срока.