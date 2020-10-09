В пожаре на Ставрополье заживо сгорел мужчина

В Буденновском районе Ставрополья произошел пожар с одной жертвой. В пламени сгорел мужчина, передает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

Сообщение о ЧП в селе Прасковей поступило в 12:22. На месте спасатели обнаружили, что горит кровля нежилого здания. Почти сразу удалось избежать распространения огня. В течение получаса пожар был полностью ликвидирован.

- Есть один погибший, личность устанавливается. Всего от РСЧС привлечено 4 чел 30 ПСЧ и одна единица техники, от ПЧ 190ПАСС - одна единица техники и 2 человека, - сказано в сообщении ведомства.