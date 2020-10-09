В период респираторных заболеваний Ставрополье обеспечено противовирусными препаратами

Цены на них находятся под постоянным контролем, в том числе, минздрава регион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период пандемии по коронавирусу и росту респираторных заболеваний в аптечной сети Ставрополья сформирован достаточный запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в том числе, противовирусных.

Цены на них находятся под постоянным контролем, в том числе, минздрава региона. Об этом сообщила замглавы профильного ведомства Ставрополья Ольга Дроздецкая.

- На постоянной основе минздрав края со привлечением администраций территорий проводит мониторинг цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, - прокомментировала она.

По ее словам, по результатам мониторинга, значительного повышения цен на противовирусные препараты не выявлено. В случае возникновения спорных вопросов, в любой аптеке жители края могут проверить максимально допустимую стоимость препарата из перечня ЖНВЛП.

- В случае, если будут установлены факты завышения цен, нужно обратиться по телефонам контролирующих органов, указанных на информационных стендах в аптеках, - подчеркнула Дроздецкая.

Она также отметила, что Минздрав постоянно ведет работу по обеспечению лечебных организаций лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Препаратов для лечения больных, в том числе с диагнозом Covid-19, а также коечного фонда в регионе достаточно.

- Нередки случаи, когда люди запасаются препаратами, но этом нет никакого смысла. Самолечением заниматься опасно для жизни. Каждый человек индивидуален, и только врач может определить правильную тактику ведения пациента, - напомнила представитель минздрава.

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