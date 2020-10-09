На Ставрополье уже неделю ищут 14-летнего подростка

В Ессентуках уже неделю идут поиски Дениса Ананьина. 14-летний подросток с 3 октября не выходит на связь, передают волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт".

Внешние приметы мальчика такие: рост - 150 сантиметров, худощавый, русоволосый и кареглазый. В момент пропажи он был одет в серые шорты и черные кроссовки. 3 октября Денис вышел из дома, и с тех пор о нем ничего не известно.

Фото: "Лиза Алерт"

В ориентировке сказано, что мальчик может быть где угодно. В любом районе и городе Ставрополья. Если вы видели его, звоните по номерам: 8(800)-700-54-52 или 112.