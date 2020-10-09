В администрации Ставрополя прокомментировали смещение конструкций потолка в школе № 18

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

9 октября в школе № 18 Ставрополя сдвинулись несколько плиток подвесного потолка типа «Армстронг».

После предварительного осмотра специалисты выяснили, что в кабинете технологии порывом сквозного ветра, возникшего при одновременном открытии входной двери и окон, нарушилось крепление потолка.

В результате произошло незначительное смещение 4-х встроенных элементов потолка. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

К счастью, пострадавших в школе нет. Конструкцию потолка оперативно восстановил технический персонал самой школы.