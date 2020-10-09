В Дагестане из-за вспышки инфекции закрыты три детсада

Три детских сада в Махачкале временно закрыты из-за вспышки кишечной инфекции среди детей. На данный момент в состоянии средней тяжести госпитализировано 42 ребенка, среди которых 38 — воспитанники этих дошкольных учреждений.

Роспотребнадзор продолжает расследование причин вспышки ОКИ. Предварительно, инфекцию связали с низкокачественными молочными продуктами. Однако вывод не окончательный и эпидемиологи продолжают работу.

— Наибольшее количество заболевших в детсаду №41. Кроме того, заболевшие есть в группах садов 35 и 66. Они временно закрыты, — говорится в сообщении республиканского Роспотребнадзора.

Напомним, что ситуацией всерьез заинтересовались следователи. Следственный комитет возбудил уголовное дело, виновники отравления детей будут выявлены и наказаны в соответствии с буквой закона.