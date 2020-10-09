В Ставрополе 34 сотрудника «Скорой» переболели коронавирусом

34 сотрудника «Скорой» в Ставрополе переболели коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе круглосуточно дежурит 9 специальных «ковидных» бригад «Скорой помощи». И, несмотря на меры предосторожности, 34 сотрудника переболели COVID-19. Врачи, фельдшеры и даже водители — все они на своей шкуре ощутили, что такое коронавирус.

Главный врач Ставропольской станции скорой помощи Антон Фарсиянц рассказал, что бригады в городе разделены по направлениям. И с начала пандемии в городе были запущены 5 команд, оборудованных герметичными костюмами и всем необходимым оборудованием для помощи «ковидным» пациентам. Однако со временем их число росло и на сегодняшний день таких бригад уже девять.

Однако, несмотря на меры предосторожности, герметичные костюмы химзащиты, обработку антисептиками и прочие необходимые процедуры, медики «Скорых» не избежали заражения.

— Среди наших сотрудников были случаи коронавируса. С начала пандемии переболели 34 человека. К счастью, обошлось без тяжелых форм, — рассказал Антон Фарсиянц.

Главврач заметил, что в пандемию нередко люди предъявляют претензии сотрудникам из-за малой оперативности. Однако по словам Фарсиянца, «правило 20 минут» ни в коем случае не действует на пациентов с температурой. Конечно, ко всем людям медики пытаются успеть максимально быстро, однако получается далеко не всегда.

— В приоритете тяжелые и критические случаи. Затруднение дыхания, отдышка — вот самые серьезные симптомы для специальных бригад. Больные с температурой заносятся в очередь. Да, иногда приходится ждать и по три, и по четыре часа. Это связано с большим количеством вызовов и сложной логистикой — иногда больных приходится увозить в больницы за пределами города, — пояснил главный врач ставропольской станции скорой помощи.