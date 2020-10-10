На востоке Ставрополья вновь бушует пылевая буря

Фото: УГИБДД МВД по Ставропольскому краю

На востоке Ставрополького края вновь бушует пылевая буря. Стихия накрыла четыре муниципалитета: Арзгирский, Левокумский, Степновский и Нефтекумский районы. Движение на дорогах затруднено из-за низкой видимости — в некоторых местах она не превышает 25 метров. Порывы ветра достигают 22 м/с.

О ЧП сообщило краевое управление УГИБДД МВД. Дорожные полицейские просят водителей быть внимательными и максимально осторожными: в прошлый раз стихия, и, как следствие, пониженная видимость стали причиной нескольких ДТП.

Отметим, что ближайшие районы, а именно Шпаковский, Кочубеевский и Изобильненский также частично страдают от пыльной бури. Всем автолюбителям в этих муниципалитетах рекомендуют быть максимально аккуратными, ехать на пониженных скоростях и внимательно следить за дорогой и особенно наличием пешеходов поблизости.

Напомним, что 30 сентября на Ставрополе уже обрушилась одна пылевая буря. Она также свирепствовала на востоке края.