В ставропольском селе появится досуговый центр со зрительным залом

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

В селе Летняя Ставка Туркменского района создадут современный комфортный культурно-досуговый центр – со зрительным залом, для которого приобретается современное мультимедийное оборудование.

Так, на площадке обновленного Дома культуры планируется развивать и кружковую деятельность. Эту тему губернатор Ставрополья накануне обсуждал с сотрудниками учреждения.

Владимир Владимиров подчеркнул, что центр культурной жизни села и района должен развиваться. Он поручил подготовить предложения по дооснащению Дома культуры необходимым оборудованием.

В дальнейшем они будут проработаны при поддержке краевого минкультуры.

Тем временем 9 октября в школе № 18 Ставрополя сдвинулись несколько плиток подвесного потолка типа «Армстронг».

После предварительного осмотра специалисты выяснили, что в кабинете технологии порывом сквозного ветра, возникшего при одновременном открытии входной двери и окон, нарушилось крепление потолка. В результате произошло незначительное смещение 4-х встроенных элементов потолка.

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