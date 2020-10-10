Стали известны имена победителей фотоконкурса «Ставрополь на велосипеде»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фотоконкурс «Ставрополь на велосипеде» проходил в Инстаграме месяц и собрал фото города и его окрестностей от многих людей, увлеченных велоспортом.

Конкурсная комиссия состояла из представителей администрации города и людей – профессионалов фотоиндустрии, в их числе организатор фотопроекта FOTO_DAY_STAV Ольга Силкина, руководители издательства «Шмель» Сергей и Екатерина Еремины».

И вот победители:1 место –@ledy_john (https://www.instagram.com/ledy_john), 2 место –@velotrips_stav (https://www.instagram.com/velotrips_stav), 3 место –@lyolya__2411 (https://www.instagram.com/lyolya__2411)

Их наградят комплектами для велопрогулок с логотипом «Туристический Ставрополь». Не обошлось и без дополнительных призов.

Специальный приз – фотокнигу «Город на высоте» от издательства «Шмель» получает @matveevaa697 (https://www.instagram.com/p/CFZ-yN4J9h_) за прекрасное фото велосемейства. А @belnatali25 (https://www.instagram.com/p/CEQ2x7ppqiO/) и @kery241 (https://www.instagram.com/p/CEjnIcope_y) получают аэродиван с логотипом «Туристический Ставрополь».