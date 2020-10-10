На Ставрополье сельхозживотные переходят на электронные паспорта

В Апанасенковском районе создали комиссию по проведению электронного учета сельхозживотных.
Специалисты по борьбе с болезнями животных и представителями администраций поселений проводятся обходы личных подсобных хозяйств, КФХ и животноводческих точек.
После сверки каждому животному присвоят идентификационный номер, который вместе с другими сведениями будет внесен в базу данных.
Региональная программа электронного ветеринарного учета сельскохозяйственных животных стартовала 1 сентября.
По данным управления ветеринарии Ставрополья, ею планируется охватить около 300 тысяч голов крупного и около 2 млн голов мелкого рогатого скота в сельхозпредприятиях, КФК и личных подсобных хозяйствах.