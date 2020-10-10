В Пятигорске госпиталем для COVID-пациентов стал единственный роддом

Беременных и рожениц из группы низкого и среднего риска, женщин с гинекологическими заболеваниями направят в родильные дома Кисловодска и Минеральных Вод Фото: Архив "КП"

Межрайонный родильный дом Пятигорска Ставрополья переоборудовали под госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

- Пятигорский роддом был включен в перечень медицинских организаций, в которых проведено перепрофилирование акушерских и гинекологических коек в инфекционные для оказания медицинской помощи больным COVID-19, - прокомментировали в ведомстве.

Помещения соответствуют требованиям и санитарно-эпидемиологическим нормам по работе с опасными инфекциями.

Медики прошли необходимое обучение по работе с больными новой коронавирусной инфекцией.

До сегодняшнего дня помощь на этих койках, расположенных в отдельном корпусе роддома, оказывалась только беременным, новорожденным и женщинам с гинекологическими заболеваниями, у которых выявлен коронавирус.

Второй корпус роддома, тоже перепрофилированный под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, продолжал работать как обычный родильный дом для жительниц Пятигорска. Необходимости в госпитализации других групп пациентов отсутствовала.

Доступность помощи беременным и новорожденным не пострадает.

Беременных и рожениц из группы низкого и среднего риска, женщин с гинекологическими заболеваниями направят в родильные дома Кисловодска и Минеральных Вод.

А беременных из группы высокого риска – в перинатальные центры Ставрополя.

Кроме того, скоро откроется родильный дом в Ессентуках, в котором подходит к концу капремонт.

- Каждая жительница Пятигорска может быть уверена, что медицинская помощь при беременности и в родах будет оказана ей своевременно и квалифицированно, - заявили в пресс-службе краевого Минздрава.