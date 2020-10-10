Названы «счастливые даты» для регистрации брака ставропольцев

По данным краевого управления ЗАГС, из 9 тысяч пар, сочетавшихся браком в этом году, более 2 тысяч выбрали для этого эффектные дни календаря. В 2020 году один из них как раз сегодня, 10.10.2020.

Но тем, кто не успевает именно в этот день связать себя брачными узами, работники ЗАГС советуют не расстраиваться. Уже не за горами 2021 год, а в нем – целая россыпь «красивых дат».

Итак, вот они: 21.01.2021, 02.02.2021, 12.02.2021, 20.02.2021, 03.03.2021, 05.05.2021, 07.07.2020, 21.08.2021, 09.09.2021, 21.10.2021, 11.11.2021, 21.12.2021.

Также стоит обратить внимание на «красивые даты» со значением: 20.05.2021 – «Международный день счастья», 08.07.2021 – «День семьи, любви и верности», 21.09.2021 – «Международный день мира».

К тому же, подать заявление на регистрацию заключения брака в нужный вам день в 2021 году можно уже сейчас, воспользовавшись порталом госуслуг или обратившись в отделы ЗАГС региона лично.