Житель Пятигорска завоевал золото VII Всероссийской летней Универсиады по дзюдо

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В Екатеринбурге прошел второй этап Всероссийской летней Универсиады по дзюдо. В соревнованиях участвовали спортсмены не старше 25 лет, у каждого минимум 3-й взрослый разряд.

Так, воспитанник пятигорского клуба дзюдо «Олимпиец», член сборной России Армен Агаян в весовой категории 73 кг оказался сильнее других финалистов. Наш земляк вышел победителем и по итогам Универсиады завоевал медаль высшей пробы.

Теперь Армен начинает готовиться к Чемпионату Европы, который пройдет в Хорватии. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в отборочном этапе очередного выпуска «Танцы на ТНТ» поучаствовала уроженка Ставрополья Злата Черемская. Наша землячка прошла в следующий этап на шоу.

- Я до сих пор не верю, - призналась Злата.

Злата Черемская, как и пятигорская участница предыдущего кастинга Ирина Китэкуло, представляет стиль afro dance, который является скорее смесью танцевальных стилей и направлений afrohouse, afro fusion, azonto, kuduro и др.

- Я влюбилась в афро музыку и нашла себя именно в этом танце, - поделилась участница популярного шоу.