На Ставрополье открыли барельеф известному космонавту Олегу Скрипочке

В Невинномысске увековечили память российского космонавта Олега Скрипочки. В промышленной столице региона в торжественной обстановке открыли барельеф знаменитому земляку.

Церемонию посвятили дню рождения города-химиков. Невинномысску исполнилось 195 лет. Мэр города Михаил Миненков сообщил, что барельеф открыли в честь мужественного человека, который больше 536 суток находится в Космосе.

Сам Скрипочка сам тоже присутствовал на церемонии. Космонавт передал флаг Невинномысска, который побывал в Космосе, градоначальнику. Почетный житель пожелал родному городу процветать и дальше.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что космонавт из Невинномысска Олег Скрипочка вместе с командой успешно вернулся на Землю. Завершилась работа экспедиции «МКС-62». Скрипочка и его коллеги - Джессика Меир и Эндрю Морган - уже на пути домой. Об этом рассказывает пресс-служба Роскосмоса.

Ранее организация сообщала, что на станции произошла «пересменка». Олег Скрипочка и Кристофер Кэссиди подписали акт о передаче полномочий.

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