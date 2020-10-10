На Ставрополье началась выдача разрешений для охоты на фазанов и пушных животных. Об этом сообщили в краевом министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Чтобы получить такое разрешение, нужно обратиться в МФЦ или в министерство.

При этом еще можно подать заявление на его получение на региональном портале госуслуг, предварительно оплатив госпошлину в размере 650 рублей.

На самцов фазана в этом сезоне можно поохотиться в 19 районах края. Волка, лисицу, шакала, корсака, енотовидную собаку есть возможность добывать во всех общедоступных угодьях, а зайца-русака — только в девяти районах и округах региона.