В Ставрополе из-за пожара в многоэтажном доме эвакуировали 40 человек

Фото: instagram.com/chp_26stav

Инцидент произошел 10 октября, вечером в Ставрополе. Там в многоэтажном доме на улице Ленина, 272 а загорелась квартира на третьем этаже. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, из дома эвакуировали 40 жильцов. Сообщается, что пожарные уже потушили квартиру. Очевидцы происшествия опубликовали в местных пабликах фото с места событий.

— Эвакуировано 40 человек, ликвидировали возгорание на 40 квадратных метрах, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставрополью.

Некоторые горожане пишут в соцсети, что до них дошёл запах дыма.

— На Октябрьской Революции очень сильно воняет, — пишет местный житель.

По словам очевидцев происшествия, на месте инцидента работали пять пожарных машин.

Ранее произошел пожаре в районе села Прасковея по улице Виноградной 39. Горела кровля нежилого здания. Пожар потушили через полчаса.

На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Личность погибшего устанавливают.