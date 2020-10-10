Напомним, на Ставрополье действует комплекс ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье принимают дополнительные меры безопасности, чтобы сократить риски распространения COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров:

- Сейчас холодный сезон вступает в свои права, приближается ежегодный период ОРВИ и гриппа. И на этом фоне в мировом масштабе растет динамика заболеваемости COVID-19. Все это не может не тревожить, - поделился он с земляками.

Владимиров сообщил, что эффективно отвечать всем вызовам получается тогда, когда «мы делаем это все вместе».

По его словам, пандемия не пройдет там, где каждый соблюдает требования эпидпрофилактики: на работе, на улице, на транспорте, в магазине. - Будьте внимательны к вопросам защиты своего здоровья, и это поможет обезопасить ваших близких и всех окружающих. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми,- обратился глава региона к ставропольцам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров подписал постановление, уточняющее требование об обеспечении при въезде на территорию края двухнедельной самоизоляции.

Напомним, на Ставрополье действует комплекс ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

В соответствии с установленными правилами, предусматривается обязательное соблюдение 14-дневной самоизоляции для лиц, въезжающих в край.

Вместе с тем эта ограничительная мера не распространяется на ряд категорий граждан.