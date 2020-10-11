На Ставрополье коронавирус нашли ещё у 154 жителей края

За последние сутки коронавирус выявлен у 154 ставропольцев Фото: Архив "КП"

На Ставрополье коронавирус обнаружен ещё у 154 жителей, 75 человек излечились от болезни и были сняты с медицинского учета. Актуальную на утро воскресенья статистику по COVID-19 сообщил губернатор Владимир Владимиров.

— В нашем крае ежедневно выполняется 5-7 тысяч тестирований на COVID-19, за весь период — уже более 610 тысяч, — пишет глава региона в Instagram. — С теми, у кого выявлена коронавирусная инфекция, работают врачи. Но коронавирус — опасный противник. К сожалению, в минувшие сутки зафиксировано и 2 летальных случая. Соболезную родным скончавшихся пациентов.

Тенденции по распространению вируса на Ставрополье все последнее время остаются неизменными: количество заболевших медленно растет, однако их общий процент постепенно уменьшается. Так, за весь период пандемии заболело 17 748 человек, при чем 12 816 из них уже сняты с медицинского учета. Таким образом выздоровело уже 72% зараженных.

Такая статистика вынудила руководство региона ввести самоизоляцию для всех приезжающих на Ставрополье, ведь не секрет, что существенная часть заболевших привезла COVID-19 из других регионов, часто с менее благоприятной эпидостановкой. Людям снова придется проходить двухнедельную самоизоляцию. Однако в краевой администрации уточнили, что есть способы этого избежать.