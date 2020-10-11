Единственный роддом в Пятигорске переоборудовали в ковид-госпиталь

Единственный роддом Пятигорска стал ковид-госпиталем по решению краевого минздрава. Рожениц курортного города будут направлять в Кисловодск и Ставрополь, а медучреждение полностью специализируется на помощи больным коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Ставрополья, решение было принято, отталкиваясь от сложившейся эпидемиологической ситуации в городе и крае. Ранее был перепрофилирован лишь один корпус роддома, специализировавшийся на помощи беременным и новорожденным, зараженным коронавирусом. Теперь эти же функции будет исполнять все медучреждение.

В связи с экстренными и необходимыми мерами роженицам Пятигорска придется ехать в перинатальные центры других городов. Так, женщины из групп низкого и среднего риска будут переправлять в Кисловодск, а высокого — в краевой центр. В Минздраве отметили, что вскоре будет открыт после капремонта роддом в Ессентуках, который также сможет принимать будущих матерей из Пятигорска.