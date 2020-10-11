На Ставрополье вернется тепло почти до +30 градусов

На Ставрополье снова потеплеет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье снова потеплеет. До вожделенных +30 градусов температура не дотянет, но вот понежиться при +28 позволит. Синоптики радуют безоблачным прогнозом: небо будет чуть затянуто тучками лишь в ночь на понедельник. А дни будут теплыми и светлыми.

Как сообщает краевой Гидрометцентр, в понедельник по краю столбики термометров поднимутся до +21°...+26°. Будет несколько ветренно, с порывами до 11 м/с. В краевой столице воздух прогреется до +22°...+24°.

Вторник обещает быть ещё более теплым. +23°...+28° по краю, безоблачно. Однако снова ветрено: местами порывы до 15 м/с. Краевая столица порадует жителей температурой до +23°...+25°.

К несчастью, заветной цифры +30 столбики термометров так и не пересекут. Осень потихоньку вступает в свои права, и это особенно заметно ближе к вечеру. Ночи уже не радуют романтиков теплом, однако тоже будут чуть более комфортными: от +7° до +13°.