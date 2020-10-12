На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 156 человек

Есть и хорошие новости: за сутки болезнь победили 47 человек. А всего в крае выздоровели – 12863 пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подивердился еще у 156 жителей края. К сожалению, скончались еще четыре пациента.

А всего в регионе число зараженных достигло 17904. Умерших – 352. Есть и хорошие новости: за сутки болезнь победили 47 человек. А всего в крае выздоровели – 12863 пациента.

Вместе с тем, риски, связанные с распространением вируса, по-прежнему сохраняются. Об этом говорят количество новых случаев заболевания и новые летальные исходы.

Губернатор Ставрополья обратился к жителям региона с просьбой использовать средства противоэпидемической индивидуальной защиты.