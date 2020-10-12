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В Ставрополе пройдет туристический квест «Мой город»

В команде может быть от двух до четырёх человек
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

17 октября в Ставрополе пройдет квест «Мой город». Это коктейль из экскурсий, соревнований и интересных заданий.

Городское ориентирование предполагает поиск и достижение за кратчайшее время заданных организаторами контрольных пунктов.

Причем, задавать их можно самыми разными способами. Это могут быть адреса и топонимические названия, условные схемы и фотографии, комбинированные описания и загадки.

Регистрация команд по этой ссылке. После регистрации участники получат дальнейшие инструкции. В команде может быть от двух до четырёх человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.