На Ставрополье благоустроили территорию православного детского сада

Строящийся детский сад в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Зеленокумске обрел благоустроенный двор.
На пешеходной дорожке со стороны фасада дошкольной организации уложили брусчатку. Также установлены игровой и спортивные комплексы.
Смонтированы и подключены к центральной линии освещения декоративные светильники.
Общая стоимость выполненных работ составила более 3 млн рублей. Из них около 2 млн рублей выделили из краевого бюджета, около 1 млн рублей - из местного, еще почти 310 тысяч рублей оплатили горожане и предприниматели.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Невинномысске увековечили память российского космонавта Олега Скрипочки. В промышленной столице региона в торжественной обстановке открыли барельеф знаменитому земляку.
Церемонию посвятили дню рождения города-химиков. Невинномысску исполнилось 195 лет.
Мэр города Михаил Миненков сообщил, что барельеф открыли в честь мужественного человека, который больше 536 суток находится в Космосе.