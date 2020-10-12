На Ставрополье благоустроили территорию православного детского сада

Строящийся детский сад в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Зеленокумске обрел благоустроенный двор.

На пешеходной дорожке со стороны фасада дошкольной организации уложили брусчатку. Также установлены игровой и спортивные комплексы.

Смонтированы и подключены к центральной линии освещения декоративные светильники.

Общая стоимость выполненных работ составила более 3 млн рублей. Из них около 2 млн рублей выделили из краевого бюджета, около 1 млн рублей - из местного, еще почти 310 тысяч рублей оплатили горожане и предприниматели.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Невинномысске увековечили память российского космонавта Олега Скрипочки. В промышленной столице региона в торжественной обстановке открыли барельеф знаменитому земляку.

Церемонию посвятили дню рождения города-химиков. Невинномысску исполнилось 195 лет.

Мэр города Михаил Миненков сообщил, что барельеф открыли в честь мужественного человека, который больше 536 суток находится в Космосе.