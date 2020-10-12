По сравнению с прошлым годом сократилось число рождений, регистрируемых по заявлению матерей, не состоящих в официальном браке Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ставрополье с начала года родилось более 20 тысяч детей. Об этом сообщили в краевом управлении ЗАГС. Лидерами по числу родившихся малышей стали Ставрополь (5163), Пятигорск (1239), Минеральные воды (1462), Ессентуки (923).

По сравнению с прошлым годом сократилось число рождений, регистрируемых по заявлению матерей, не состоящих в официальном браке. В итоге 87% детей появились на свет в полных семьях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье благоустроили территорию православного детского сада. Строящийся детский сад в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Зеленокумске обрел благоустроенный двор.

На пешеходной дорожке со стороны фасада дошкольной организации уложили брусчатку. Также установлены игровой и спортивные комплексы.