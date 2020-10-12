На Ставрополье за сутки от коронавируса скончалось четыре человека

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом людей. Так, на сегодняшний день в крае зафиксировано 17904 случая
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом людей. Так, на сегодняшний день в крае зафиксировано 17904 случая.
Также продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом.
Например, за прошедший день скончались четыре жителя Ставрополья. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего в крае от инфекции скончалось 352 человека.
- Вирус не пройдёт там, где каждый помнит и заботится о сохранении своего здоровья, а значит - о безопасности окружающих. Берегите себя! Будьте здоровы, - обратился глава Ставрополья к землякам.
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