На Ставрополье после рейда по многоэтажкам села специалисты выявили нарушения в работе УК

Фото: пресс-служба управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции

В краевую госжилинспекцию поступило обращение от жительницы дома № 9 по переулку Речному в селе Александровском.

После этого специалисты провели контрольно-надзорные мероприятия. В результате, управляющая компания получила ряд замечаний.

Так, на некоторых лестничных клетках отсутствует освещение, платежные документы не раскладываются по почтовым ящикам, нет заключения специализированной организации о проверке состояния вентиляционных каналов и дымоходов.

Жительница дома также рассказала, что не получала уведомления о проведении общих собраний собственников.

– Управляющей организации дан недельный срок на исправление выявленных нарушений. Кроме того, руководитель будет привлечен к административной ответственности за несвоевременное размещение отчетной информации в ГИС ЖКХ, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.

Во время выезда специалисты проинспектировали еще несколько многоквартирных домов, находящихся под управлением той же УК «Александровское». Выявленные нарушения взяты на контроль.