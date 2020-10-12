На Ставрополье ищут мать, жестоко убившую новорожденную дочь

Фото: СКР по СК

В Невинномысске объявлена в розыск мать, убившая свою новорожденную дочь. На теле ребенка обнаружили следы насильственной смерти, передает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

4 октября жители дома по улице Фрунзе нашли тело девочки. На трупе были повреждения, указывающие на насильственное причинение смерти.

- Сейчас следователь СКР осмотрел место происшествия, в ходе которого изъял тело новорожденного ребенка, назначил судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту следственный отдел по городу Невинномысск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Убийство матерью новорожденного ребенка", - сказано в сообщении ведомства.

Если вам известны обстоятельства трагедии в Невинномысске - сообщите об этом по номерам: (86554) 7-76-51, 7-79-27 или 02 (112).