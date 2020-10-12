На Ставрополье телефонный мошенник представился помощником губернатора

На Ставрополье активизировались мошенники, которые пытаются обмануть людей под видом благотворительной помощи. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Так, неизвестный обратился в фонд помощи детям и представился помощником губернатора.

У координатора он получил телефон интересующего его сотрудника. После этого злоумышленник позвонил этому человеку, назвав множество известных фамилий, в интересах которых он якобы действует.

Аферист предложил оказать помощь в размере 54 тысяч рублей, но собеседник отказался, поняв, что это мошенничество.

Аналогичной точки зрения придерживается и глава Ставрополья.

— Я думаю, что эти звонки совершает стопроцентный мошенник. Передал информацию об этом случае в правоохранительные органы, — сообщил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вспышку рассылки недостоверной информации зафиксировала Общественная палата России. Сообщения распространяют в Ставропольском крае, Краснодарском крае и Чеченской республике.

Фейки в каждом регионе разные. Например, ставропольцев пугают повальными «масочными» рейдами в магазинах.

Напомним, жители нашего края стали получать в мессенджерах сообщения, что с 6 октября в магазинах региона будут проводить рейды по проверке соблюдения мер эпидбезопасности