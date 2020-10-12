Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Ставрополье телефонный мошенник представился помощником губернатора

Аферист предложил оказать помощь в размере 54 тысяч рублей, но собеседник отказался, поняв, что это мошенничество.
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий

На Ставрополье активизировались мошенники, которые пытаются обмануть людей под видом благотворительной помощи. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Так, неизвестный обратился в фонд помощи детям и представился помощником губернатора.

У координатора он получил телефон интересующего его сотрудника. После этого злоумышленник позвонил этому человеку, назвав множество известных фамилий, в интересах которых он якобы действует.

Аферист предложил оказать помощь в размере 54 тысяч рублей, но собеседник отказался, поняв, что это мошенничество.

Аналогичной точки зрения придерживается и глава Ставрополья.

— Я думаю, что эти звонки совершает стопроцентный мошенник. Передал информацию об этом случае в правоохранительные органы, — сообщил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вспышку рассылки недостоверной информации зафиксировала Общественная палата России. Сообщения распространяют в Ставропольском крае, Краснодарском крае и Чеченской республике.

Фейки в каждом регионе разные. Например, ставропольцев пугают повальными «масочными» рейдами в магазинах.

Напомним, жители нашего края стали получать в мессенджерах сообщения, что с 6 октября в магазинах региона будут проводить рейды по проверке соблюдения мер эпидбезопасности

ЧП