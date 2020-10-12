На Ставрополье открыли дополнительные места для больных коронавирусом

Важным направлением остается и информирование жителей и гостей края о мерах медицинской профилактики для противодействия распространению коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуациб на Ставрополье.

На особом контроле остается ход выполнения поручения губернатора Владимира Владимирова по увеличению специального коечного фонда для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

По информации регионального Минздрава, в дополнение к имеющимся 2803 инфекционным койкам на Ставрополье уже развернуты дополнительные 243 койки для пациентов с COVID-19 и идёт работа по размещению ещё 400.

Также в регионе постоянно наращивается число проводимых тестов на коронавирус – только за последние полтора месяца охват такими исследованиями вырос в 2 раза.

Для дальнейшего расширения объёмов этой работы будут открыты еще 3 лаборатории для тестирования на COVD-19 в Ипатовском, Благодарненском, Минераловодском городских округах. Также запланирована установка 3 дополнительных компьютерных томографов в лечебных учреждениях Ставрополья.

Важным направлением остается и информирование жителей и гостей края о мерах медицинской профилактики для противодействия распространению коронавируса.

В рамках этой работы планируется открыть постоянно действующие телефонные линии при крупных лечебных учреждениях края.

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