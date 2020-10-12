Стало известно, где на Ставрополье чаще умирают от коронавируса

На Ставрополье за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 352, следует из данных, опубликованных губернатором Владимиром Владимировым. "КП" проанализировала данные за две недели и назвала города и районы, где высокая смертность от вируса.

С 28 сентября по 12 октября на Ставрополье от COVID-19 умерли 44 человека. Больше всего скончавшихся зафиксировали в Ставрополе - 18 пациентов. В Шпаковском и Апанасенковском районах, Минераловодском и Ипатовском городских округах зарегистрировали по три смерти от COVID-19. По два летальных исхода в Пятигорске, Ессентуках и Советском городском округе, по одному - в Буденновском, Петровском, Арзгирском, Курском, Труновском, Грачевском и Андроповском районах, а также в Георгиевском и Предгорном городских округах. Лидером по числу умерших остается Ставрополь (125), вторую, третью и четвертую строчки занимают Георгиевский горокруг (23), Шпаковский район и Минераловодский горокруг (оба по 19) соответственно.

Всего на Ставрополье известно о 17904 больных коронавирусом. Выздоровели 12863 человека, "активными" остаются 4689 пациентов.

КАК БЫЛО МЕСЯЦ НАЗАД

Стало известно, где на Ставрополье чаще всего умирают от коронавируса

"КП - Северный Кавказ" проанализировала данные за последние несколько недель [подробности]