На Ставрополье могут снова закрыть торговые центры

В Ставрополе в торговых центрах и магазинах усилят меры профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Так, в городе 12 октября провели собрание с участием представителей мэрии и крупных торговых сетей и торгово-развлекательных комплексов. Главной темой стало усиление мер профилактики коронавирусной инфекции в торговых точках.

На Ставрополье уже более 17 тысяч зараженных COVID-19. Ежедневный прирост составляет 3-4%. Часто жители региона заражаются во время походов по магазинам и в общественном транспорте.

На сегодняшний день в крае работают 4,2 тысячи торговых точек. Во всех магазинах нужно усилить меры профилактики заражений, отметили участники собрания.

В противном случае – встанет вопрос о закрытии торговых центров.

Прежде всего, нужно измерять температуру работникам, проводить обработку контактных поверхностей, обеззараживать воздух, а также информировать посетителей и работников о важности соблюдения масочного режима и дезинфекции.

Как ранее сообщал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, вирус не пройдёт там, где каждый помнит и заботится о сохранении своего здоровья, а значит - о безопасности окружающих.

- Берегите себя! Будьте здоровы, - обратился глава региона к землякам.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 17904. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 156 жителей региона.