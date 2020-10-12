На аварийных участках автодорог Ставрополья пройдет операция «Скорость»

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

На федеральных трассах Ставрополья, где происходят аварии по причине несоблюдения участниками безопасного скоростного режима, с 12 по 16 октября пройдет операция по контролю за скоростью.

Рейды будут проводиться круглосуточно. Мобильные приборы измерения скорости движения будут использовать наряды ДПС и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской.

При выявлении нарушителей, данные будут переданы ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Арзгире водитель оправдал состояние опьянения употреблением лекарства.

При проведении процедуры освидетельствования на месте прибор показал результат более 0,9 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе, что считается сильной степенью опьянения.

С показаниями прибора мужчина не согласился и проехал в больницу, где там снова установили состояние опьянения.