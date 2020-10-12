На Ставрополье спасатели обнаружили в «утонувшем» автомобиле тело молодого водителя

Фото: пресс-служба ПАСС СК
Спасатели прибыли на озеро Белоконевском, расположенном в станице Советской Кировского городского округа. Там они обнаружили в воде перевернутую легковушку, лежащую на крыше.
После извлечения автомобиля из воды стало ясно, что в машине на момент аварии был водитель. Позже выяснилось, что им оказался 26-летний мужчина, житель Ростовской области.
Водитель погиб в результате ДТП. Обстоятельства смерти уточняются.
Спасатели перевернули опрокинутую на крышу машину и передали вместе с телом погибшего сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.