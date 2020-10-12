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В Ставрополе обсудили усиление мер по профилактике распространения коронавируса

Чтобы избежать закрытия торговых центров, принято решение о жестком контроле безопасности соблюдения масочного режима
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На завещании в администрации Ставрополя 12 октября обсудили меры профилактики коронавируса в торговых точках и городских рынках.

Чтобы избежать закрытия, принято решение о жестком контроле безопасности соблюдения масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом.

Количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 352, следует из данных, опубликованных губернатором Владимиром Владимировым.

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