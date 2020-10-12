В Ставрополе стартовал конкурс «Мои родители работают в полиции»

Каждый год в рамках подготовки ко Дню сотрудника органов внутренних дел в регионах России проходит конкурс детских рисунков «Мои родители работают в полиции».

Краевой центр не остался в стороне. В нашем городе конкурс пройдет на базе Ставропольского линейного отдела МВД на транспорте.

Детям ставропольских полицейских предлагают нарисовать своих родителей и их нелегкий труд.

Работы принимаются до 15 октября. По итогам конкурса все участники получат грамоты и призы от Управления и от Общественного совета.