Судебные приставы Ставрополья спасли детей от переезда в Германию

Отец хотел вернуть детей только потому, что лишился пособий. Иллюстративное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье детей, которые только что вернулись в Россию, чуть по ошибке не увезли обратно в Германию. Всему виной - социальные выплаты, передает пресс-служба УФССП России по краю.

В Москву поступил запрос из Германии. Обратившийся - отец - объявил в розыск двух детей, которых мать, по его словам, похитила и увезла в Россию. Женщину быстро нашли по адресу регистрации. Органы опеки и попечительства оценили условия жизни детей и пришли к выводу, что все в порядке.

- В разговоре мать пояснила о своем решении вернуться в Россию, а также представила все необходимые документы, подписанные ее супругом, - сказано в сообщении.

Оказывается, гражданин Германии изменил свое мнение после того, как ему перестали приходить пособия на детей. Мужчина решил, что сможет вернуть свои деньги сообщением о похищении.

- Судебные приставы передали запрашиваемую информацию в ведомство, включая акты обследования жилищных условий и согласие на выезд детей в Российскую Федерацию. Благодаря материалам, предоставленным работниками службы, суд Германии принял сторону матери, а отца оштрафовал на 200 тысяч евро, - передает пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю.