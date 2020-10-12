Известный писатель раскритиковал прижизненные памятники в Ставрополе

Известный писатель Иван Любенко сравнил центр Ставрополя с «мемориальным кладбищем».

Знаменитый земляк отметил, что даже при большевиках не было столько мемориалов в центре нашего города. А возмутил писателя тот факт, что каждый год в День города чиновники открывают новые памятники, или, как их называют, пилоны.

Напомним, что Аллею почетных граждан края в Ставрополе в этом году пополнили имена героев Советского Союза, ветеранов войны Андрея Титенко и Владимира Ткачева.

- Стоит чиновничий отряд Единой России в масках строго в ряд, и рутинно течет одна и та же процедура. Ничуть не хочу принизить заслуги тех, кому эти памятники ставят, но разве нет другого способа проявить дань уважения к этим людям?- задается вопросом наш земляк.

Любенко также напомнил, что в краевом центре давно построена Аллея почетных граждан, то есть горожан, внесших вклад в развитие города:

- Ставьте памятники там. Зачем придумали еще ставить памятники у здания бывшего политеха, что на Маршала Жукова для жителей края?

По мнению писателя, эта какая-то памятникомания у чиновников регионального уровня.

Возмутил его и тот факт, что старейшего музейщика края Вениамина Госданкера только недавно назвали «почетным гражданином» Ставрополя и поставили пилон.

- А почему только сейчас, если умер он два года тому назад? Получается, человек прожил 92 года и при жизни никто не удосужился по достоинству оценить его вклад? Дождались смерти, пару лет подождали и тогда опомнились?

Напомним, что Вениамин Госданкер не был ставропольцем по рождению, но значительная часть его трудов посвящена краеведению. Десятки лет он проработал в Ставропольском краеведческом музее. В 1958 году стал заместителем директора по научной работе, а затем и возглавил учреждение, которым руководил более 27 лет.

– Я не знаю, что за чиновники в городской администрации ведают этим вопросом, но, по-моему, гнать их оттуда надо не в три, а в четыре шеи. Еще раз подчеркну: я не умоляю ни чьих достоинств, но не надо превращать самый центр Ставрополя в мемориальное кладбище! Или кому-то не дает покоя Кремлевская стена? – подытожил Любенко.

– А живым при жизни ставят... жуть, - прокомментировала пост писателя Вера Данилевич, сотрудник Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г,Н. Прозрителева и Г.К. Праве.