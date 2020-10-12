В Пятигорске мусульмане проводят намаз на открытом воздухе

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Ставрополья

Мусульмане Пятигорска и его окрестностей, которые не могут из-за пандемии посещать как раньше мечеть, нашли выход из этой ситуации.

Теперь они совершают намаз на открытом воздухе. Так, на днях верующие купили 70 метров теплого покрытия, которым во время пятничного богослужения застилают двор.

Как сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман Ставрополья, покрытие легко поддается чистке и влажной обработке.

Так, для безопасности прихожан во время пандемии в пятигорской мечети соблюдают все правила, рекомендованные инфекционистами: масочный режим, дистанция, личные коврики для намаза, санитарная обработка помещений.