Задержан преступник, похитивший 20 лет назад сына депутата Ставрополья

Следователи задержали 51-летнего мужчину, который более 20 лет находился в розыске. Так, злоумышленник в 1998 году вместе с тремя сообщниками похитили 19-летнего сына председателя одного из сельскохозяйственных предприятий, являвшегося тогда депутатом Думы Ставрополья.

Злоумышленники удерживали молодого человека в Чечне до получения выкупа на общую сумму 100 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

К счастью, парня освободили. Правоохранители задержали троих похитителей. И в 1999 году суд назначил им сроки.

Но, одному из злоумышленников удалось скрыться. Следователь объявил его в розыск. Преступник изменил фамилию, имя и отчество и был уверен, что избежит правосудия.

Однако,оперативники по поручению следователя СКР задержали мужчину в аэропорту в Чеченской Республике, когда он как ни в чем не бывало направлялся в служебную командировку.

Против злоумышленника возбудили дело по статье «Похищение человека». Сейчас фигурант громкого уголовного дела находится под стражей.