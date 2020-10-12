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На Ставрополье провели более 40 тысяч исследований на коронавирус

Всего выздоровели 12863 человека, выписаны накануне 47
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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За прошедшую неделю лаборатории края провели 40138 тестов методом ПЦР; за прошедшие сутки – 4802

За прошедшую неделю лаборатории края провели 40138 тестов методом ПЦР; за прошедшие сутки – 4802

Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье к 12 октября выполнено 617582 исследования на новую коронавирусную инфекцию.

За прошедшую неделю лаборатории края провели 40138 тестов методом ПЦР; за прошедшие сутки – 4802.

Охват тестированием жителей Ставрополья составляет 205 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки диагноз подтвердился у 156 жителей края. А за все время пандемии вирус зафиксировали у 17904 жителя Ставрополья. 1247 из них – дети.

Всего выздоровели 12863 человека, выписаны накануне 47. С меднаблюдения сняли 73302 человек. Остаются под медицинским наблюдением в стационаре и на дому в самоизоляции 10030 человек.

Ранее на завещании в администрации Ставрополя обсудили меры профилактики коронавируса в торговых точках и городских рынках.

Чтобы избежать закрытия, принято решение о жестком контроле безопасности соблюдения масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

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