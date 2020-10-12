Обнародовано фото преступника, похитившего 20 лет назад сына депутата Ставрополья

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Громкое преступление произошло в конце 90-х годов прошлого века. Тогда житель Ставрополья уговорил троих злоумышленников похитить 19-летнего парня. Причем, жертвой опасного плана этих мужчин стал сын председателя одного из сельскохозяйственных предприятий, являвшегося тогда депутатом Думы Ставрополья.

Злоумышленники украли парня и вывезли в Чечню. Там они удерживали молодого человека до получения выкупа. Известно, что преступники просили за сына ставропольского депутата 100 тысяч долларов.

К счастью, молодого человека освободили. Правоохранители задержали троих похитителей. И в 1999 году суд назначил им сроки. А вот зачинщика этого громкого преступления поймать не удалось.

Следователи объявили его в федеральный розыск. Тем временем злоумышленник успел поменять фамилию, имя и отечество и гулял уверенно по городам России, думая, что удалось избежать уголовной ответственности.

Однако, на днях оперативники задержали мужчину в аэропорту в Чеченской Республике, когда он как ни в чем не бывало направлялся в служебную командировку.

Против злоумышленника возбудили дело по статье «Похищение человека». Сейчас фигурант громкого уголовного дела находится под стражей.