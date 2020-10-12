Ставрополье получит более 700 млн рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения. На Ставрополье уже выплачено 4,07 млрд рублей на 99,5 тысяч детей, отвечающих условиям назначения выплат.

Напомним, что ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются по решению Президента России Владимира Путина.

В регионе они начались с 1 июля и начисляются, независимо от даты подачи родителями заявления, с 1 января этого года. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка, или 4921,5 рубля в Ставропольском крае.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты. Срок действия этой меры господдержки – 1 год.

Ранее КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с начала года родилось более 20 тысяч детей. Об этом сообщили в краевом управлении ЗАГС.

Лидерами по числу родившихся малышей стали Ставрополь (5163), Пятигорск (1239), Минеральные воды (1462), Ессентуки (923).

По сравнению с прошлым годом сократилось число рождений, регистрируемых по заявлению матерей, не состоящих в официальном браке. В итоге 87% детей появились на свет в полных семьях.