Кавказские Минеральные Воды вошли в пятерку курортов России для укрепления нервной системы

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха к Всемирному дню психического здоровья опросил пользователей соцсетей и выявил, где в России лучше всего лечить нервную систему.

Второе место в этом рейтинге заняли курорты Кавказских Минеральных Вод: 18.63% едут на Воды не только лечить пищеварение, но и восстанавливать психическое здоровье.

Следом за ставропольскими курортами идет Краснодарский край — 16.67%.

Большинство туристов (38.24 %) укрепляет нервную систему на отдыхе в Крыму.

Тем временем мусульмане Пятигорска и его окрестностей, которые не могут из-за пандемии посещать как раньше мечеть, нашли выход из этой ситуации.

Теперь они совершают намаз на открытом воздухе. Так, на днях верующие купили 70 метров теплого покрытия, которым во время пятничного богослужения застилают двор. Как сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман Ставрополья, покрытие легко поддается чистке и влажной обработке.