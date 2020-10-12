Еще один современный детсад появится в Карачаево-Черкесии

Строительство объекта ведется с 2019 года в рамках федерального проекта «Содеи ствие занятости женщин - создание условии дошкольного образования для детеи в возрасте от 1,5 до 3 лет» нацпроекта «Демография».

Это будет единое здание общеи площадью 1292,97 кв. метров. В нем разместят 4 группы, спортзал, пищеблок и помещения административного и хозяи ственного назначения. А на участке в 4131 кв. метра обустроят игровые зоны и теневые навесы.

Сейчас ведутся работы по внутреннеи отделке помещении здания и благоустрои ство территории. В рамках благоустрои ства предусмотрена установка детских площадок для каждои группы и теневые навесы. Работы планируют завершить в декабре текущего года и ввести объект в эксплуатацию до конца 2020 года.

Напомним, в Карачаево-Черкесии в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования» нацпроекта «Демография» до 2021 года планируется ввести 13 детсадов на 1020 мест, в том числе в Черкесске - 7 объектов на 560 мест, в Карачаевском городском округе - 2 учреждения на 160 мест; в 3 муниципальных районах - 4 учреждения на 300 мест. Строительство одного объекта - ясли-сада в дошкольном учреждении «Ивушка» Черкесска, рассчитанного на 60 малышей от 1,5 до 3 лет, уже завершилось.