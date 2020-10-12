На Ставрополье поймали вора, проникающего в частные дома по ночам

26-летний житель Невинномысска проник в частный дом местного жителя и украл оттуда сварочный аппарат. Позже выяснилось, что злоумышленник причастен к совершению еще семи противоправных деяний.

Так, ночью он аналогичным способом похитил металлические изделия, строительные инструменты, автомобильные диски, рыболовные снасти и предметы туристического снаряжения из дворов частных домов региона.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 95 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Известно, что молодой человек продал часть похищенного, а деньги потратил на собственные нужды.

Оставшееся имущество полицейские изъяли и после передали законным владельцам. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража».