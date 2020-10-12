ГИБДД по Ставрополью объявила охоту на должников

На Ставрополье началась операция Госавтоинспеции "Должник". С 12 по 16 октября инспекторы будут ловить тех, кто не платит штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ставропольскому краю.

Поводом для проведения мероприятий стала печальная статистика. Так, более 2,5 тысяч водителей не заплатили штрафы за управление машиной в нетрезвом виде, еще около 1,5 тысяч - за превышении скорости и иные нарушения.

- Участники рейдов посетят на дому и на рабочих местах граждан, с целью взыскать денежные средства, а также проверить, соблюдает ли лишенный права управления водитель судебные санкции. Автоинспекторы поинтересуются у каждого гражданина о месте нахождения его транспортного средства, - сказано в сообщении.

Под рейды также попадут водители, долг которых превышает 10 тысяч рублей или у которых больше 10 невыплаченных штрафов.

- Помимо адресной работы, нарядами ДПС будут проводиться рейдовые мероприятия на автодорогах. [...] На постах будут выставлены видеокомплексы «Дорожный пристав» и «Крис», помогающие распознать в потоке автомобилей автовладельца, имеющего задолженности, - сообщает пресс-служба ГИБДД по СК.