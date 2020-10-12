В Пятигорске с 26 октября участок улицы Фрунзе станет односторонним

В Пятигорске с 26 октября участок транспортной трассы на улицы Фрунзе станет односторонней. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Так, одностороннее движение будет организовано от ул. Академика Павлова до ул. Крайнего.

В администрации города добавили, что это связано с тем, что ширина проезжей части на этом отрезке не позволяет беспрепятственно разъехаться двум встречным автомобилям».

Дополнительную транспортную нагрузку возьмут на себя параллельно расположенные улицы Крайнего, Дзержинского и Академика Павлова. Там ширины для проезда достаточно.