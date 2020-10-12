Прокуратура проверит массовое обращение врачей роддома в Пятигорске

Врачи пятигорского роддома протестуют против полного перепрофилирования в ковид-госпиталь

Прокуратура Ставропольского края проверит обращение сотрудников роддома Пятигорска, выступивших против реорганизации учреждения в ковид-госпиталь. Медики обратились в надзорное ведомство с нотой протеста. Они настаивают, что полная реформация единственного роддома в городе — слишком кардинальная мера.

— Прокуратурой Ставропольского края организована проверка доводов коллективного видеообращения сотрудников родильного дома г. Пятигорска. В связи с этим будет проверено исполнение требований законодательства в сфере здравоохранения, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства в понедельник.

Отметим, что второй корпус медучреждения работает в режиме ковид-госпиталя для новорожденных и беременных с COVID-19 почти с самого начала пандемии. В пятницу пресс-служба Минздрава сообщила, что принято решение о полном перепрофилировании медучреждения. Всех беременных женщин будут перевозить в перинатальные центры Кисловодска и Ставрополя.

Однако коллектив не согласен с таким решением. Медики не бояться работать в красной зоне, однако считают, что лишение города единственного роддома — слишком кардинальная мера.

— Просим оставить коллектив роддома работать по профилю акушерства и гинекологии. А второй корпус, созданный для COVID-19 оставить работать в прежнем режиме. Изначально роддом приносил радость людям! — говорит председатель профсоюза медиков.

Региональный Минздрав также обеспокоен ситуацией.

— Мы осведомлены об этом, видели видеообращение. Завтра, во вторник с коллективом Пятигорского родильного дома встретится заместитель министра здравоохранения края Елена Кузьмина. Будем стараться найти общий язык с коллективом и решить проблему, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Министерства здравоохранения Ставрополья.