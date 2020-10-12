В Пятигорске «Машук-КМВ» одержал крупную победу над ФК «Краснодар -3»

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Пятигорске на стадионе «Центральный» игра завершилась со счетом 3:0. «Быки» нарушили правила в штрафной площади пятигорчан уже на 2-ой минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Голкипер Сергей Ещенко отразил удар капитана «Машука» Александра Кренделева.

Под занавес первого тайма в воротах «горожан» побывали два мяча – голы на счету Сергея Цыганова (пенальти) и Александра Карибова. Итоговый счет в матче на 52-ой минуте с пенальти установил Джамбулат Дулаев.

Финал порадовал болельщиков ставропольского курорта. Футбольный клуб «Машук-КМВ» одержал победу со счетом 3:0.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Екатеринбурге прошел второй этап Всероссийской летней Универсиады по дзюдо.

В соревнованиях участвовали спортсмены не старше 25 лет, у каждого минимум 3-й взрослый разряд.

Так, воспитанник пятигорского клуба дзюдо «Олимпиец», член сборной России Армен Агаян в весовой категории 73 кг оказался сильнее других финалистов. Наш земляк вышел победителем и по итогам Универсиады завоевал медаль высшей пробы.